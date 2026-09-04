Esenyurt'ta dehşet anları: Korsan taksici önce polisi, sonra kendini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen E.A. isimli sürücü, aracının bağlanacağını öğrenince sivil trafik polisini arkadan silahla vurdu, ardından kendini de vurdu. Olayda her ikisi de ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt'ta dehşet anları: Korsan taksici önce polisi, sonra kendini vurdu
Yayınlanma:

İstanbul Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu korsan taksici, ceza yazmak isteyen sivil trafik polisini ardından kendini silahla vurdu. Trafik polisi ile korsan taksici ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ARACININ BAĞLANACAĞINI ÖĞRENİNCE SİLAHA SARILDI

Olay, Esenyurt Akevler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı şüphesi üzerine bir aracı durdurdu. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücü E.A., hakkında işlem yapılmak istendi. Aracının bağlanacağını öğrenen E.A., yanındaki silahla polise arkadan ateş etti, ardından kendini vurdu.

HER İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Olayda sivil trafik polisi ile korsan taksici ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

ŞÜPHELİNİN EMEKLİ POLİS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan korsan taksici E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası’na yenilgiyle başladı!A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası’na yenilgiyle başladı!Spor
Galatasaray’dan Başakşehir deplasmanında nefes kesen galibiyet! Maçta 5 gol, 1 kırmızı kartGalatasaray’dan Başakşehir deplasmanında nefes kesen galibiyet! Maçta 5 gol, 1 kırmızı kartSpor
esenyurt
Günün Manşetleri
Oya Lale Arslan tutuklandı
"Bal üretiminde dünya birinciliğini zorluyoruz"
Melih Gökçek savcılıkta ifade verdi
Çalışmayan araçlar sahte evrakla ''çalıştı'' gösterildi!
Antalya ve Kayseri merkezli operasyonlarda 42 gözaltı
Okullara 31 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek
Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi!
Yasa dışı veri paneli soruşturmasında deprem!
Yıllar sonra 3 faili meçhul cinayet birden aydınlatıldı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni dalga
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Market 4-6 Eylül indirimleri başladı! Tarım Kredi Kooperatif Market 4-6 Eylül indirimleri başladı!
8 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 5 Eylül İçin O İlleri Uyardı! Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat: Meteoroloji 5 Eylül İçin O İlleri Uyardı!
Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak Cuma günü sağanak ve fırtına vuracak
İstanbul 5 Eylül kesintisi programı İstanbul 5 Eylül kesintisi programı