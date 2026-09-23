Esenyurt'ta gece yarısı dehşeti! Oto lastikçide çıkan yangın 5 iş yerine sıçradı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde bitişik nizamdaki iş yerlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Esenyurt'ta gece yarısı dehşeti! Oto lastikçide çıkan yangın 5 iş yerine sıçradı
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Bir oto lastikçide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 4 iş yeri ile bir yemek şirketine sıçradı. Çevrede büyük korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun müdahalesiyle söndürülebildi.

GECE 02.30'DA BAŞLAYAN ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan sanayi ve ticari nitelikteki iş yerlerinde meydana geldi:

Yangının Çıkış Anı: Bitişik nizamda faaliyet gösteren iş yerlerinden bir oto lastikçi dükkanında gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sıçrama Hızı: Lastiklerin ve yanıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkarak bitişikteki 4 dükkana ve bir yemek şirketine sıçradı.

Ekipler Seferber Oldu: Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt'un yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı söndürme çalışmaları sonucunda alevler yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Şansına can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerleri ve yemek şirketi büyük oranda maddi hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri bulvar üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması yürüttü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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