Esenyurt'ta kıskançlık dehşeti! Küçük çocuğunun gözü önünde genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Kocasını işyerine kadar takip eden gözü dönmüş kadın, yan dükkanda çalışan hiçbir şeyden habersiz genç bir kızı "kocasıyla ilişkisi olduğu" iddiasıyla 3 yerinden bıçakladı. Yanındaki 4-5 yaşlarındaki öz çocuğunun gözü önünde dehşet saçan kadının, daha önce de benzer nedenlerle çevresindekilere saldırdığı ortaya çıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kocanı Tanımıyorum" Dese de İnandıramadı

Kan donduran olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı şüphesiyle sabah saatlerinde eşini gizlice takip ederek işyerine geldi. Kocasının çalıştığı yerin hemen yanındaki dükkanda çalışan genç kızı gözüne kestiren kadın, içeri girerek "Kocamla beni mi aldatıyorsun?" diyerek tartışma başlattı. Genç kızın "Kocanı tanımıyorum" diyerek kendisini savunmasına rağmen ikna olmayan saldırgan, yanındaki 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrıldı.

Çocuğunun Gözü Önünde Ortalığı Kan Gölüne Çevirdi

Kısa süre sonra elinde bir bıçakla dükkana geri dönen gözü dönmüş kadın, kapının önünde bekleyen küçük çocuğuna aldırmadan genç kıza acımasızca saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kızın yardım çığlıklarına çevredeki esnaflar koştu. Saldırgan kadını güçlükle uzaklaştıran mahalle esnafı, ağır yaralanan genç kızı vakit kaybetmeden kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirdi.

Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı

Olayın ardından dükkana gelen koca, cinnet getiren karısını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı; öfkeli kadın bu kez de kocasını tokatlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırgan kadını suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz genç kızın vücudunda 3 bıçak darbesi olduğu, yapılan ilk müdahalelerin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.