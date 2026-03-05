Esenyurt'ta komşu dehşeti: Yaşlı çift sokak ortasında sopalarla darbedildi

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Hatice Altay, eşi ve genç kızları, iddiaya göre yaklaşık bir yıldır komşularının uyguladığı şiddet nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Taraflar arasındaki ilk olayın geçtiğimiz yılın yaz aylarında başladığı ifade ediliyor. İddiaya göre, Hatice Altay ve eşi apartman kapısının önünde komşularıyla çay içtikleri esnada, binada oturan genç bir komşu ile babasının sözlü tacizine uğradı. Küfür ve tehditlerle başlayan olay kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

Hatice Altay o gün yaşananları şu sözlerle dile getirdi: “Komşularla kapı önünde çay içerken yanımıza geldi ve bize ‘Neden burada çay içiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Neden diye sorduğumuzda çocuğun babası bize sandalye ile saldırdı. Önce komşuyu yerde sürükledi, sonra bize saldırdı. Müdahale edenlere ise bıçak çekti." Saldırgan baba ve oğlunun, yaşlı çift ile kızlarını sandalye ve sopalarla darbettiği, ardından ailenin yaşadığı dairenin kapısını tekmeleyerek içeri girmeye çalıştığı öne sürüldü. Şikayetler üzerine şüpheli komşunun birçok kez polis ekiplerince gözaltına alındığı, ancak kısa sürede serbest bırakılarak aileye yönelik sistematik şiddetine devam ettiği iddia ediliyor.

SOKAK ORTASINDA SOPALI SALDIRI

Yaşlı çifte yönelik son şiddet olayı ise dün gerçekleşti. Market alışverişinden dönen Altay çifti, sokakta yürürken husumetli oldukları komşularıyla karşılaştı. Şüphelinin çifte yönelik küfür ve tehditler savurması üzerine yaşlı çift, kendilerini korumak amacıyla ellerindeki sopayla şahsı uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre genç adam, kadının elinden aldığı sopayla önce Hatice Altay'a defalarca vurdu, ardından aynı sopayı eşinin vücudunda parçaladı.

Hatice Altay, uğradıkları saldırıyı şu ifadelerle anlattı: "İlk önce bana vurdu, kafamı yardı 7 dikiş atıldı. Koluma vurdu, mosmor halde. Daha sonra beyime vurdu, biz bağırmaya başlayınca ise koşarak kaçtı."

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Çevredeki komşuların müdahalesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak karakola gidip ifade verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen yaşlı çifti hastaneye kaldırdı. Tedavilerinin ardından karakola giden Altay çifti komşularından bir kez daha şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli komşunun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.