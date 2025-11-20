Esenyurt’ta korkunç iddia: 13 yaşındaki Eren döner yedikten sonra yaşamını yitirdi!

Esenyurt’ta evinde ölü bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın’ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla netleşecek. Ailenin dönerden şüphelenmesi üzerine işletmeden numuneler alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt’ta korkunç iddia: 13 yaşındaki Eren döner yedikten sonra yaşamını yitirdi!
Yayınlanma:

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde dün, eve işten dönen annesi tarafından ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın, ailesi ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, babasının sipariş ettiği döneri tükettikten sonra yaşamını yitirdiği öne sürülen Yılgın'ın ölümü, zehirlenme şüphesi doğurdu. Bu iddialar üzerine yetkililer tarafından, dönerin alındığı iş yerinden detaylı inceleme için numuneler alındığı öğrenildi. Ölümün kesin sebebi, yapılacak detaylı analizlerin ardından Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA: "KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUZ"

Cenaze töreninde basın mensuplarına konuşan Eren Yılgın'ın amcası Sabahattin Yayla, ailenin duygusal ve temkinli duruşunu dile getirdi.

Yayla, yaşananlarla ilgili olarak, "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Babası döner söylemiş, döneri yedikten sonra hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!Gündem
2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin Play-Off rakibi belli oldu!2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin Play-Off rakibi belli oldu!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

esenyurt gıda zehirlenmesi
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması
Uzmanlık sınavı bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da yapılacak
Bakan Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu
İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda 4 personel ihraç edildi
Başsavcı Akın Gürlek'ten flaş bahis ve şike açıklaması
Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için meclis araştırma komisyonu kuruldu
Dar gelirlilere maaş sistemi ne zaman ve nasıl başlıyor?
Ateşkes yine ihlal edildi!
İstanbul’da işletmelere sıkı takip başlıyor
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Bankalar kıyasıya yarışıyor! Bankalar kıyasıya yarışıyor!
Fatih’teki zehirlenme faciasında acılı baba konuştu: ''20 Kasım torunumun doğum günüydü'' Fatih’teki zehirlenme faciasında acılı baba konuştu: ''20 Kasım torunumun doğum günüydü''
Dar gelirlilere maaş sistemi ne zaman ve nasıl başlıyor? Dar gelirlilere maaş sistemi ne zaman ve nasıl başlıyor?
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!