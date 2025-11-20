Esenyurt’ta korkunç iddia: 13 yaşındaki Eren döner yedikten sonra yaşamını yitirdi!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde dün, eve işten dönen annesi tarafından ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın, ailesi ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, babasının sipariş ettiği döneri tükettikten sonra yaşamını yitirdiği öne sürülen Yılgın'ın ölümü, zehirlenme şüphesi doğurdu. Bu iddialar üzerine yetkililer tarafından, dönerin alındığı iş yerinden detaylı inceleme için numuneler alındığı öğrenildi. Ölümün kesin sebebi, yapılacak detaylı analizlerin ardından Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA: "KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUZ"

Cenaze töreninde basın mensuplarına konuşan Eren Yılgın'ın amcası Sabahattin Yayla, ailenin duygusal ve temkinli duruşunu dile getirdi.

Yayla, yaşananlarla ilgili olarak, "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Babası döner söylemiş, döneri yedikten sonra hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.