Esenyurt’ta korkutan patlama! Araç küle döndü

Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonunda şarj halindeki elektrikli otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt’ta Saadetdere Mahallesi Ambarlı Kavşağı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda şarj edilen elektrikli otomobilde patlama meydana geldi. Olay, saat 21.30 sıralarında yaşandı.

Elektrikli aracını şarj etmek için istasyona gelen sürücü, otomobilini şarj ünitesine bağladı. Kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta patlama gerçekleşti ve otomobil alev aldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangında yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

