Esenyurt’ta kuaförde pes dedirten olay: “Kartım arabada” deyip kayıplara karıştı!

Esenyurt ilçesindeki bir kadın kuaför salonunda, dün akşam saat 18.00 sularında nadir rastlanan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Alınan bilgilere göre, kuaför salonuna gelen kimliği belirsiz bir kadın müşteri, saçına detaylı işlemler uygulattı.

Uygulanan işlemlerin toplam bedeli yaklaşık 3 bin Türk Lirası'na ulaştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sıra ödemeye geldiğinde, müşteri kasaya yöneldi.

“KREDİ KARTIM ARABADA KALDI”

Kuaför salonu yetkililerinin aktardığına göre, müşteri, ödeme işlemi sırasında kredi kartını aracında unuttuğunu öne sürdü. Bu bahaneyle dışarı çıkma izni alan kadın, bir süre iş yeri dışında etrafı gözlemledi ve etrafta dolaştı.

İçerideki personeli bir süre beklettikten sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranarak, hizmet bedelini ödemeden hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kuaför işletmecileri hukuki süreç başlattı.