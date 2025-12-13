Esenyurt’ta kuaförde pes dedirten olay: “Kartım arabada” deyip kayıplara karıştı!

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir kadın kuaföründe yaklaşık 3 bin TL değerinde saç işlemi yaptıran bir müşteri, ödeme anı geldiğinde 'kredi kartımı arabada unuttum' gerekçesiyle iş yerinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt’ta kuaförde pes dedirten olay: “Kartım arabada” deyip kayıplara karıştı!
Yayınlanma:

Esenyurt ilçesindeki bir kadın kuaför salonunda, dün akşam saat 18.00 sularında nadir rastlanan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Alınan bilgilere göre, kuaför salonuna gelen kimliği belirsiz bir kadın müşteri, saçına detaylı işlemler uygulattı.

Uygulanan işlemlerin toplam bedeli yaklaşık 3 bin Türk Lirası'na ulaştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sıra ödemeye geldiğinde, müşteri kasaya yöneldi. 

“KREDİ KARTIM ARABADA KALDI”

Kuaför salonu yetkililerinin aktardığına göre, müşteri, ödeme işlemi sırasında kredi kartını aracında unuttuğunu öne sürdü. Bu bahaneyle dışarı çıkma izni alan kadın, bir süre iş yeri dışında etrafı gözlemledi ve etrafta dolaştı.

İçerideki personeli bir süre beklettikten sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranarak, hizmet bedelini ödemeden hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kuaför işletmecileri hukuki süreç başlattı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Van’da konuştu: “’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Van’da konuştu: “’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”Gündem
Hollywood yasta: Pulp Fiction ve Maske filmlerinin yıldızı hayatını kaybettiHollywood yasta: Pulp Fiction ve Maske filmlerinin yıldızı hayatını kaybettiKültür Sanat
istanbul esenyurt
Günün Manşetleri
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Çok Okunanlar
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz
Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu