Esenyurt'ta markette yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir zincir marketin şubesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta markette yangın
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta markette yangın - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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