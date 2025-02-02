Esenyurt'ta markette yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.