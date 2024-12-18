Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki metal fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı. Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki çatal ve bıçak üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın - Resim : 1

Yangın, fabrikanın giriş kısmındaki makinelerin olduğu alanda başlarken kısa sürede büyüdü.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.

Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın - Resim : 2

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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