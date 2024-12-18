Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki metal fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yangın paniği yaşandı. Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki çatal ve bıçak üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, fabrikanın giriş kısmındaki makinelerin olduğu alanda başlarken kısa sürede büyüdü.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı