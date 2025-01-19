Esenyurt’ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Esenyurt’ta bir oto yıkamacıda çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, zanlı kaçtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt’ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü
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Esenyurt İncirtepe Mahallesi 355. Sokak’taki bir oto yıkamacıda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında bir kişi silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli, iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri incelemesi yaptı. Şüphelinin kaçarken sokakta bir rögar kapağına bir nesne attığı belirlendi. Delilin çıkarılması için belediye ekiplerinden yardım istendi. 

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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