Esenyurt'ta silahlı saldırı: Kız meselesi kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenyurt’ta "kız meselesi" nedeniyle tartıştığı şahısların silahlı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Y.E.S., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yaralı gencin olay sonrası kız arkadaşına "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" mesajı attığı belirlendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Y.E.S., iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle husumet yaşadığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Arabasına binmek üzere olduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan genç, bacağına isabet eden mermilerle yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralı genç evinin bulunduğu apartmanın önüne kadar sığınmayı başardı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından gencin ikamet ettiği sokağa gelen saldırgan, silahını çekerek 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Y.E.S., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yere yığıldı.

Silah seslerini duyan aile bireyleri ve mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Y.E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

"BANA BİR ŞEY YAPMAZ"

Hastanede tedavi altına alınan Y.E.S.'nin, saldırı sonrasında kız arkadaşıyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. Tedavisi sürdüğü sırada kız arkadaşına kısa mesaj gönderen gencin, yaşadığı saldırıyı küçümseyerek "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Saldırının ardından mahallede yaşanan hareketliliğe tanıklık eden Abidin Köroğlu, süreci şu sözlerle aktardı:"Bir ses duyduk, baktığımızda komşumuzu vurmuşlar. 22 yaşlarında genç bir çocuktu, bacağından vurulmuştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Vuranlar olaydan sonra kaçtılar, yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olayı tam olarak bilmiyoruz ama kız mevzusu olduğunu söylediler"

Emniyet güçleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Olay yerindeki boş kovanlar incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tahkikat devam ediyor.

Çamaşır makinesi bir anda alev aldı! Apartmanda korku dolu anlarÇamaşır makinesi bir anda alev aldı! Apartmanda korku dolu anlarYurt
ABD'nin yaptırım kararına İran'dan cevap: "Benzinde o rakamları bile mumla arayacaksınız!"ABD'nin yaptırım kararına İran'dan cevap: "Benzinde o rakamları bile mumla arayacaksınız!"Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
67 ilde narkotik operasyonu
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Yemek sipariş platformlarına yeni düzenleme
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Mavi Vatan'da Yunan ‘bot’u Türk askerini görünce firar etti!
Çok Okunanlar
5 dakikada iki deprem! Antalya için büyük tehlike var mı? 5 dakikada iki deprem! Antalya için büyük tehlike var mı?
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en çok kazandıran bankalar 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en çok kazandıran bankalar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!