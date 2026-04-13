Esenyurt'ta silahlı saldırı: Kız meselesi kavgası kanlı bitti

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Y.E.S., iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle husumet yaşadığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Arabasına binmek üzere olduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan genç, bacağına isabet eden mermilerle yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralı genç evinin bulunduğu apartmanın önüne kadar sığınmayı başardı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından gencin ikamet ettiği sokağa gelen saldırgan, silahını çekerek 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Y.E.S., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yere yığıldı.

Silah seslerini duyan aile bireyleri ve mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Y.E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

"BANA BİR ŞEY YAPMAZ"

Hastanede tedavi altına alınan Y.E.S.'nin, saldırı sonrasında kız arkadaşıyla iletişime geçtiği ortaya çıktı. Tedavisi sürdüğü sırada kız arkadaşına kısa mesaj gönderen gencin, yaşadığı saldırıyı küçümseyerek "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Saldırının ardından mahallede yaşanan hareketliliğe tanıklık eden Abidin Köroğlu, süreci şu sözlerle aktardı:"Bir ses duyduk, baktığımızda komşumuzu vurmuşlar. 22 yaşlarında genç bir çocuktu, bacağından vurulmuştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Vuranlar olaydan sonra kaçtılar, yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olayı tam olarak bilmiyoruz ama kız mevzusu olduğunu söylediler"

Emniyet güçleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Olay yerindeki boş kovanlar incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tahkikat devam ediyor.