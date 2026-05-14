Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürmüştü! Zonguldak’taki çifte cinayette karar çıktı

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Oturuma tutuklu sanık Yusuf Ündeş, hayatını kaybedenlerin aile yakınları ve taraf avukatları katılım sağladı. İddia makamının daha önceki mütalaasında tutukluluk halinin devamını talep ettiği yargılamada, mahkeme heyeti kesin kararını açıkladı. Sanık Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine yönelik eylemleri nedeniyle "eşine ve kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"ALLAH'IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKERİM" DİYEREK YALVARDI

Karar öncesi esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Yusuf Ündeş, mahkeme heyetine olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ündeş, mahkemedeki ifadesinde, "Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Bu işin olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Eşime ve kayınvalideme 4-5 ay boyunca yalvardım. Allah'ın önünde diz çökerim. Onların önünde de diz çöktüm. Oğlumu bana karşı kışkırttılar. Anneme ve canım eşime yalvardım. 4-5 ay böyle geçti. Çok pişmanım" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına destek vererek mahkemenin tutumuna itiraz etti. Avukat, "Müvekkilim ilk aşamadan itibaren oğlunun kendisine karşı doldurulması ve üç adet olay var. Mahkemeniz 2 kez dosyaya yenilik katmayacağı kanaatiyle reddetti. Biz adil yargılama hakkının ihlali olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Ündeş, "Çok pişmanım. Çok üzgünüm. Torunlarımla gezmek yaşamak isterdim. Ben de babayım. Siz bilirsiniz. Karar mahkemenin" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ''

Duruşmanın sona ermesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Halil Alkaç, 50 yıllık eşi Zahide Alkaç ve kızı Tülay Ündeş'i kaybetmesinin acısıyla verilen kararı değerlendirdi. Alkaç, kararın ardından, "Eşimi ve kızımı öldürdü. Aldığı ceza ailemi geri getirmez ama bir nebze içimiz rahatladı" dedi.

Olay öncesinde resmi makamlara başvurduklarını ancak yeterli sonuç alamadıklarını belirten Alkaç, cinayetin engellenebileceğini savundu. Sanığın cezaevinde fiziksel görünümünü değiştirmesine de tepki gösteren Halil Alkaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Biz defalarca kızımın uzaklaştırması olduğu halde tehdit mesajlarıyla şikayette bulunduk. Bu ölüm göz göre göre gelen bir ölüm. Şimdi sağda solda kendi akrabalarından birtakım laflar var. Kısasa kısas diyorum. Ben 66 yaşındayım. Ben kaybedeceğimi zaten kaybettim. 50 yıllık eşim ve kızımı kaybettim. Benim eşim 4. evre lösemi hastalığını atlattı. Ündeş'in saçları bembeyazdı, sakalları bembeyazdı. Artık tanınmamak için mi yaptı. Saçlarını boyatmış. Biz defalarca bu şikayetlerde bulunduk"