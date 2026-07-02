Eşine veda mesajı atıp sır olmuştu: Kayıp olarak aranan genç dağlık arazide ölü bulundu

Arama çalışmaları devam ederken gece saatlerinde bölgedeki bir hayvan barınağında çalışan güvenlik görevlisi, dağlık arazide sahipsiz bırakılmış bir motosiklet gördü. Durumdan şüphelenen görevli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada motosikletin yaklaşık 50 metre ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği teyit edildi. Jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesinde cesedin kafasından tabancayla vurulduğu anlaşıldı.