Eşine veda mesajı atıp sır olmuştu: Kayıp olarak aranan genç dağlık arazide ölü bulundu
Aksaray'da eşinden helallik isteyerek kayıplara karışan 28 yaşındaki Selahattin Çelik, Akin köyü kırsalında başından silahla vurulmuş halde cansız bulundu.
Aksaray merkeze bağlı Akin köyündeki dağlık arazide bir erkek cesedi bulundu. Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kişinin, bir süredir polis ekiplerince kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu belirlendi.
EŞİNDEN HELALLİK İSTEYİP KAYIPLARA KARIŞTI
Bunalıma girdiği belirtilen 28 yaşındaki Selahattin Ç., olay öncesinde eşine bir mesaj göndererek helallik istedi ve ardından ortadan kayboldu. Eşi, bu mesajı alır almaz vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın gidebileceği muhtemel yerleri belirleyerek arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama tarama faaliyetleri bir gün boyunca aralıksız sürdü ancak gence dair herhangi bir ize rastlanmadı.
Arama çalışmaları devam ederken gece saatlerinde bölgedeki bir hayvan barınağında çalışan güvenlik görevlisi, dağlık arazide sahipsiz bırakılmış bir motosiklet gördü. Durumdan şüphelenen görevli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada motosikletin yaklaşık 50 metre ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği teyit edildi. Jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesinde cesedin kafasından tabancayla vurulduğu anlaşıldı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başsavcılığın sahadaki işlemlerini tamamlamasının ardından Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerindeki bulgular ışığında şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, başlatılan tahkikat sürüyor.