Eşini 22 bıçak darbesiyle öldürdü, savunması 'pes' dedirtti: "Kolumda Ebru yazıyor"

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşini tasarlayarak öldürmek suçundan yargılanan Abdullah Küçüktaşdemir (47) hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan zanlı, son sözünde "Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı" diyerek kendini savundu. Ancak mahkeme heyeti bu savunmaya itibar etmeyerek sanığı indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

SİTE ÖNÜNDE 22 BIÇAK DARBESİ

Kan donduran olay, 25 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Küçüktaşdemir, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan boşanma aşamasındaki eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45), özel ders vereceği siteye kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada zanlı, yanında taşıdığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 22 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Küçüktaşdemir ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AKLIN VARSA KONYA'YI TERK ET"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin planlı işlendiğini ortaya koyan çarpıcı detaylar yer aldı. Eğitim fakültesini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtilen zanlının telefonunda yapılan incelemede, olay günü eşine, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı tespit edildi.

Ayrıca zanlının cinayetten yaklaşık 6 saat önce internette "Av bıçağı Konya" şeklinde aramalar yaptığı da dosya kapsamına girdi.