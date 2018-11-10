Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Kılavur, eşi Cemile Kılavur (54) ile tartıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden Ahmet Kılavur, ardından aynı silahla kendisini vurdu.



Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.



112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kılavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ağır yaralanan Cemile Kılavur'u ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.



Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemile Kılavur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.