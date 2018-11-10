Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu
Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Bakan Pekcan'dan 10 Kasım mesajı
Bakan Pekcan'dan 10 Kasım mesajı
Bakan Selçuk'tan 10 Kasım mesajı
Bakan Selçuk'tan 10 Kasım mesajı

Eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

Eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra...

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Kılavur, eşi Cemile Kılavur (54) ile tartıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden Ahmet Kılavur, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kılavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, ağır yaralanan Cemile Kılavur'u ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemile Kılavur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #av tüfeği #cinayet #şanlıurfa #siverek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.