Kumluca ilçesinde bir kadın, eşini av tüfeğiyle öldürdü.Kaynak: AA
İddiaya göre, Güzören Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ç. (58), aralarında geçimsizlik bulunan eşi Abdulkadir Ç'nin (61) başına av tüfeğiyle 3 el ateş etti.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulkadir Ç'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Gülten Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.