Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, eşini av tüfeğiyle öldürdü.

Kumluca ilçesinde bir kadın, eşini av tüfeğiyle öldürdü.



İddiaya göre, Güzören Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ç. (58), aralarında geçimsizlik bulunan eşi Abdulkadir Ç'nin (61) başına av tüfeğiyle 3 el ateş etti.



Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulkadir Ç'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gözaltına alınan Gülten Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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