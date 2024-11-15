Eşini bıçaklayan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, eşini bıçakla yaralayan bir kadın, olayın ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşini bıçaklayan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Olay, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Eve ulaşan ekipler, bıçakla yaralanmış durumda olan S.S.K.'yi (66) buldu ve yaralıyı hemen hastaneye sevk etti.

Eşini yaraladıktan sonra evden ayrılan S.K. (65) ise ilçedeki bir parkın karşısında, kaldırımda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.K.'nin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Suç aleti bıçak evde bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

bıçakla yaralama kalp krizi
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