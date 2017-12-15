Erzincan'da geçen yıl cezaevinden firar ettikten sonra eşini bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da cezaevinden firar ettikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Seçkin Oğuz ile hayatını kaybeden Güler Oğuz'un (26) ailesi ve avukatları katıldı.



Müşteki avukatı, sanığın, cezaevinden izinli çıktığı zamanlarda eşine karşı olay tarihi öncesi şiddet uyguladığını ve bu hususun dosyaya sunulan raporlarla sabit olduğunu belirterek, işlenen suçtan dolayı sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Güler Oğuz'un babası Gazi Mete de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Sanık Seçkin Oğuz ise son savunmasında "Takdir mahkemenin" dedi.



Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Olay

Geçen yılın ekim ayında Hocabey Mahallesi'nde kendisinden haber alamadıkları Güler Oğuz'un evine giden ailesi, kadını bıçaklanmış halde bulmuştu. Cinayet zanlısı koca Seçkin Oğuz, 3 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten 4 gün sonra eşini evinde bıçaklayarak öldürmüş ardından da karakola giderek teslim olmuştu.