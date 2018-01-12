Denizli'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan, kapının kilitli olması nedeniyle ikinci kattaki evlerinin balkonundan kaçmaya çalışan şüpheli, düşerek ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli, ikinci kattaki evlerinin balkonundan kaçmaya çalışırken düşerek ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki üç katlı binanın ikinci katında oturan Ufuk-Zübeyde A. çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Ufuk A, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini kasığından yaraladı.



Bıçakla yaralanan kadın, evin kapısını kilitleyip anahtarını balkondan dışarı fırlattı.



Olay yerinden kaçmaya çalışan Ufuk A, balkondan kaçmaya çalıştığı sırada beton zemine düştü.



Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ufuk A. ile yaraladığı eşi Zübeyde A'yı özel hastaneye kaldırdı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ufuk A'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Zübeyde A'nın polise, eşiyle alkol aldığı için tartıştıklarını söylediği belirtildi.



Karısını bıçaklayan kişi hırsızlık şüphelisi çıktı

Öte yandan bir market sahibinin, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla Ufuk A'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı da Bağbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde farklı tarihlerde markete gelen Ufuk A. müşteri gibi içeride dolaştıktan sonra alkol satışı yapılan reyondan bir şişe alıp ceketinin içine saklaması ve ardından iş yerinden çıkışı yer alıyor.

Ufuk A'nın marketten bin 400 lira değerinde 49 şişe alkolü çaldığı tespit edildi.





