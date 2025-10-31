Eşini boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu’nun tahliyesi kaldırıldı: Yeniden hastaneye yatırılacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde eşi Necla Aydoğdu’yu boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu, Adli Tıp raporuyla akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle tedaviye alınmış, 7 ay 15 gün sonra tahliye edilmişti. Ailenin itirazı üzerine tahliye kararı kaldırıldı.

Eşini boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu’nun tahliyesi kaldırıldı: Yeniden hastaneye yatırılacak
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, eşi Necla Aydoğdu’yu boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Aydoğdu, tahliyesine yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana gelmişti. Evlerinde çıkan tartışmanın ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Aydoğdu, eşi Necla Aydoğdu’yu bıçakla saldırarak öldürmüştü. Suçunu itiraf eden sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde alınan Adli Tıp raporunda, Mustafa Aydoğdu’nun akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilmiş, ceza sorumluluğunun ortadan kalktığına hükmedilmişti. Mahkeme, sanığın yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi edilmesine karar vermişti.

Ancak, İzmir Şehir Hastanesi’nde 7 ay 15 gün tedavi gören Aydoğdu, 10 Ekim’de tahliye edilmişti. Bu karar üzerine Necla Aydoğdu’nun ailesi karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını kaldırarak Aydoğdu’nun yeniden tedavi altına alınmasına hükmetti.

Polis ekipleri sabah saatlerinde Mustafa Aydoğdu’yu evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Aydoğdu’nun yeniden yüksek güvenlikli bir hastaneye yatırılacağı bildirildi.

