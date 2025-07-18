Eşini darbederek ölümüne neden olmuştu: Elif Dim davasında karar çıktı!

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, geçen yıl eşi Elif Dim’i darbederek ölümüne neden olan sanık Hasan Dim, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Hasan Dim, duruşmada yaptığı savunmada pişmanlığını dile getirerek, “Kendisine sadece tokat attım ama keşke atmasaydım, sihirli bir değnek olsaydı ve zamanı geri alabilseydim” dedi.

“ÜTÜYLE KATLEDİLDİ”

Maktul Elif Dim’in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yörük ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada, mahkeme sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Maktulün ailesinin avukatı Onur Tatar, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Maktul, eşi Hasan Dim tarafından ütüyle katledilerek öldürüldü. Mahkeme, olayın faili Hasan Dim’e indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Nurgül Yörük, “Kızımın ölümüne neden olan kişinin içeride acılar çekerek ölmesini istiyorum” derken, baba Mustafa Yörük de kızının suçsuz yere öldüğünü ve mahkemenin verdiği kararın içlerini bir nebze rahatlattığını söyledi.