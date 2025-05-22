Eşini eve almayan kocaya hapis cezası: Yargıtay kararı onadı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre başka bir kadınla ilişkisi bulunan koca, ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle tartıştı. Tartışma sırasında eşine hakaret eden koca, onu zorla evin dışına çıkardı ve kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelledi.

MAHKEME 10 AYLIK HAPİS CEZASI VERDİ

Kadının şikayeti üzerine açılan davada, Eskil Asliye Ceza Mahkemesi sanık kocayı “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi kapsamında “eşe karşı” ve “cebir kullanılarak” işlendiğini belirterek, sanığın daha ağır ceza alması gerektiğini ifade etti.

Yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme, sanığa verilen cezayı 3 yıl 4 aya çıkardı. Ancak Yargıtay, sanık lehine önceki 10 aylık cezanın “kazanılmış hak” oluşturduğunu belirterek, ilk kararı düzelterek onadı.