Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya ev hapsi kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak çocuğunun boğazına bıçak dayadığı iddiasıyla yargılanan sanık Ş.A. hakkında verilen “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ş.A’nın eşini tehdit etmek amacıyla görüntülü arama yaptığı ve bu sırada çocuğunun boğazına bıçak dayadığı, eşinin şikâyeti üzerine 18 Kasım 2024’te gözaltına alındığı hatırlatıldı. Sanığın İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin sanık hakkında verdiği “ev hapsi” kararının; dosya kapsamındaki mevcut deliller, isnat edilen suçun niteliği, öngörülen ceza sınırları ve tutukluluk halinin devamını gerektiren nedenler dikkate alındığında usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilerek itiraz edildiği ifade edildi.

Başsavcılık, sanığın başka suçlardan hükümlü olması nedeniyle cezaevinden fiilen tahliye edilmediğini de vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Burdur’da yaşayan F.C. (26), İzmir’de bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.A’nın (32) kendisini görüntülü arayarak tehdit ettiğini ve bu sırada çocuğunun boğazına bıçak dayadığını belirterek savcılığa başvurmuştu. Şikâyet üzerine 18 Kasım 2024’te gözaltına alınan Ş.A. tutuklanmıştı.

Olayın ardından babanın yanında bulunan çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Ş.A. hakkında, çocuğu B.A.’ya yönelik “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 6,5 yıl, eşine karşı “silahla tehdit” suçundan ise 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmış, ardından dosya görevsizlik kararları nedeniyle ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri arasında gidip gelmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanında olduğuna hükmederek sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmasına karar vermişti.

Sanık, bugün görülen duruşmada “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, bu karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmişti.