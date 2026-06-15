Eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini katletmişti: Adana'daki aile katliamında kan donduran ifadeler!

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakim Aba ve babası Şerif Aba ile tutuksuz yargılanan A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. katıldı. Taraf avukatlarının da katılım sağladığı celsede, olayın yaşandığı anlara şahitlik eden tanıklar dinlendi.

"4 KİŞİ YERDE YATIYORDU"

Olay günü bakkala giderken sokakta kavga sesleri duyduğunu belirten tanık A.A., müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadığını ifade etti. Mahkemede yaşananları anlatan A.A., "İki taraf evin önünde kavga ediyordu. Ayırmak istesem de başarılı olamadım. Hakim Aba'nın elindeki tabancayla Turgut Erat'a ateş ettiğini gördüm. Olay yerinden uzaklaşırken yine tabanca sesleri duydum. Olay yerine döndüğümde 4 kişi yerde yatıyordu." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden bir süredir gerginlik olduğunu aktaran diğer tanık A.H. ise olay anındaki kargaşayı şu sözlerle aktardı: "Kavgayı ayırmak için çaba gösterdim. Bu sırada Hakim Aba'nın elindeki tabancayla yere doğru bir kez ateş ettiğini gördüm. Kavgada tabanca kullanıldığı için olay yerinden uzaklaştım. Şerif Aba'nın elinde tabanca görüp görmediğimi hatırlamıyorum."

KATİL ZANLISINDAN MAHKEMEDE "HEDEF GÖZETMEDİM" SAVUNMASI

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz hakkı verilen sanık Hakim Aba, eşinin ailesi tarafından sürekli tehdit edildiğini öne sürdü. Olayın planlı olmadığını savunan Aba, "Tanıklar her nedense darp eyleminden hiç söz etmiyorlar. Babamı evlerinin önünde darbettiler. Olay sırasında hedef gözetmeksizin ateş ettim. Babam olayda kimseye ateş etmedi. Kendisinin yaşananlarla kesinlikle ilgisi yoktur. Olay planlı şekilde gelişmemiştir." dedi.

Oğlu ve gelininin boşanma sürecinde olduğunu dile getiren baba Şerif Aba ise olayda silah kullanmadığını iddia etti. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Şerif Aba, "Karşı taraf evimizi bastı. Kimseye tabancayla ateş etmedim, oğlumun da ateş ettiğini görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakim Aba ve babasına cinayet sonrası yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan diğer beş tutuksuz sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hukuki durumlarının devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda Hakim Aba, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba, kayınbabası Turgut Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı tabancayla vurarak öldürmüştü.

Katliamın ardından 3 aylık bebeğini de yanına alarak olay yerinden kaçan zanlı, Hatay'ın Erzin ilçesinde sığındığı bir ikamette babası Şerif Aba ile birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında baba ve oğul ile birlikte, firar sürecinde onlara yardım ettikleri öne sürülen 5 kişi hakkında dava açılmıştı.