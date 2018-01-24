Avcılar'da su kuyusunda cesedi bulunan Alper B'yi öldürdüğü iddia edilen eşi Nazlı B. ile olaya karıştığı öne sürülen 13 yaşındaki kızı, adliyeye sevk edildi

Avcılar'da su kuyusunda cesedi bulunan Alper B.'yi öldürdüğü iddia edilen eşi Nazlı B. ile olaya karıştığı öne sürülen kızı gözaltına alındı.



Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak günü Ambarlı Mahallesi'nde Nazlı B.'ye ait iş yerinin bahçesindeki su kuyusunda, kocası Alper B.'nin cesedinin bulunması ve Alper B.'nin başından tabancaya vurulduktan sonra kuyuya atıldığının belirlenmesi üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı.



Polisin araştırmasında, Nazlı B. ile 13 yaşındaki kızı S.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonucunda, Nazlı B.'nin, şiddet gördüğü için kocası Alper B.'yi uyurken başından tabancayla vurduğu, cesedi yorgana sarıp kızıyla birlikte su kuyusuna attıkları, ayrıca cesedin üzerini kapatmak için kuyuya çimento döktüklerini iddia ettiği öğrenildi.



Evde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ile Alper B.'ye ait olduğu öne sürülen bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli anne ile kızı adliyeye sevk edildi.