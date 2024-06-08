Eşini öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu, yakalandı!

Erzurum’da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı.

Eşini öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu, yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonla, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 19 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen "eşi kasten öldürme" olayının şüphelisi olarak aranan F.H. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, ‘Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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