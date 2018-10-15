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Eşini öldüren emekli polis hakim karşısında

Adana'da tartıştığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan emekli polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Eşini öldüren emekli polis hakim karşısında

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Hasan Güngör, sanığın müşteki 3 kızı ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı Güngör'e suçunu hatırlatıp, savunmasını yapmasını istedi.

Mahkemeye yazılı savunma veren Güngör, eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini iddia etti.

Olayın şoku içinde olduğu için daha önce verdiği ifadelerine itibar edilmemesini isteyen Güngör, eşi ile aralarında geçimsizlik olduğunu ve farklı odalarda uyuduklarını söyledi.

Eşinin Aksaray'daki evlerini kendisinden habersiz satışa çıkartıp, Adana'dan ev aldığını öne süren Güngör, olay günü de eşinin kızıyla dışarı çıkacağı sırada nereye gideceklerini sorması üzerine tartışmaya başladıklarını ifade etti.

Tartışma sırasında eşinin kendisine "psikopat" dediğini ve hakaret ettiğini öne süren Güngör, "Kendimi kaybederek beylik silahımı çektim. Gerisini hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Sanığın çocukları ise babalarından şikayetçi oldu.

Taraf avukatları ise öldürülen Nilay Güngör’ün tuttuğu 2 ayrı günlüğü delil olarak mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, sanık emekli polis memurunun tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için  erteledi. 

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde 31 Mayıs'ta eşi Nilay Güngör'ü (57) tabancayla öldürüp teslim olduktan sonra tutuklanan emekli polis memuru Hasan Güngör (56) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #hasan güngör
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