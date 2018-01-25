Pendik'te boşanma aşamasında olduğu kocasını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Pendik'te boşanma aşamasında olduğu kocası Murat Taşocak'ı, silahla öldürdüğü iddia edilen Beyhan Taşocak, 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu yargılanan Taşocak ile taraf avukatları katıldı. Öldürülen Murat Taşocak'ın annesi Ayla Tepe de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, söz verilen Beyhan Taşocak ölümle tehdit edildiği için eşinden ayrıldığını savunarak, "24 Temmuz 2016'da ölen eşim ve ailesi tarafından saldırıya uğradım. Buna ilişkin şikayetimi yaptım ve koruma kararı çıkarmıştım. Ben olay günü de maktulü şikayet etmiştim. Koruma kararım çıkmasına karşın etkin bir şekilde cezalar uygulanıp tedbir kararları icra edilmiyordu. Söz konusu kararlara ilişkin hapis uygulaması olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Olay günü sadece kendimi korumak için silahı kullandım. Olayların bu noktaya geleceğini tahayyül bile edemiyordum." dedi.

Ölen Murat Taşocak'ın annesi Ayla Tepe ise "Ben anneyim, benim acımın tarifi de adı da yok. Evladımı kaybettim. Ben bir anneyim. Evladımı mahşere kadar hiç göremeyeceğim. Mahkemenin en yüksek kararı bile benim duygumu hafifletmeyecektir. Heyetin geceleyin yastığa başını koyduğunda vicdanlarını sızlatmayacak bir karar vermesini bekliyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Taşocak, beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Beyhan Taşocak'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu, müştekinin kendisine karşı gerçekleştirdiği haksız fiilin yarattığı hiddet, şiddet ve elemin etkisi altında kalarak işlediği gerekçesiyle cezayı 21 yıla indiren heyet, sanığın duruşmadaki iyi halini de takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Beyhan Taşocak'ı "yasak nitelikte suç unsuru oluşturan ateşli silah bulundurma ve taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay, silahla tehdit suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.



Duruşma bitiminde açıklama

Öte yandan, davanın bitmesinin ardından bazı dernek ve platform üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, Murat Taşocak'ın ailesine başsağlığı dileyerek, kadınların içinde erkeğe duyulan öfkenin ne boyutlara vardırıldığının bu cinayet ile açıkça görüldüğünü söyledi.

Ölen Murat Taşocak'ın annesi Ayla Tepe ise "Ben anneyim. 35 yaşında evladımı toprağa verdim. Çocuğunu alırken darbedilen, verirken 1 dakika 17 saniyede öldürülen bir oğlum var benim. Benim oğlumun bundan sonra gülüşü mahşere kaldı. Benim oğlum evlat aşkıyla yanan bir babaydı. Değil onu 6 ay görmemek, bir dakika bile görmemeye dayanamıyordu. Ölümden öte şiddet yok. Ben evlat acısıyla yanıyorum. Evladım toprakta benim. Tek istediği şey evladını görmekti. Erkeğe şiddete son verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ölen Murat Taşocak ile Beyhan Taşocak'ın 2012 yılında evlendikleri ve bir çocuklarının olduğu, ikilinin 2016 yılının Şubat ayından itibaren ise geçinemedikleri gerekçesiyle ayrı yaşadıkları belirtilmişti.



Şüpheli Beyhan Taşocak'ın eşinden ayrıldıktan sonra ailesinin yanında yaşamaya başladığı aktarılan iddianamede, çiftin açtıkları boşanma davası kapsamında çocuklarının geçici velayetinin anne Beyhan Taşocak'a verildiği kaydedilmişti.



İddianamede, Murat Taşocak'ın olay günü eşinin yaşadığı eve gelerek çocuğunu aldığı belirtilerek, akşam çocuğunu tekrar eve getirdiğinde çiftin arasında tartışma yaşandığı, bu tartışma sırasında Beyhan Taşocak'ın babasının belinde bulunan ruhsatlı silahı alıp Murat Taşocak'a ateş ederek ölümüne neden olduğu aktarılmıştı.



Şüpheli Beyhan Taşocak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.