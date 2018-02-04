Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 40 gün önce eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 40 gün önce eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dicle Mahallesi 296. Sokak'ta 25 Aralık 2017'de tartıştığı eşi Rojbin İ'yi (22) pompalı tüfekle öldürmesinin ardından olay yerinden kaçan Şeyhmus İ'nin (29) Hevsel Bahçeleri'nde kaldığını tespit etti.



Takibe alınan zanlı, geldiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.



Şüphelinin, ilk ifadesinde çok sevdiği eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus İ. tutuklandı.