Eşini öldürmek için apartmana geldi, karşısına çıkan kadını 41 yerinden bıçakladı! Acılı abla: "Kardeşimi neden öldürdüğünü bile anlamadım"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İ.Ş. ile öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G. ve kız kardeşi şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katıldı. İddianameye göre İ.Ş., boşanma sürecindeki eşi Y.Ş.'yi öldürmek amacıyla eşinin yaşadığı binaya gelmiş, burada bina görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaşmış ve onu bıçaklayarak öldürmüştü.

Mahkeme, önceki celsede sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için rapor talep etmişti. Bu rapor dosyaya ulaştı ve raporda İ.Ş.'nin cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde kanaat bildirildi.

"ZAMANI GERİ DÖNDÜRSEK BÖYLE OLAYLAR OLMAZDI"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İ.Ş., "Zamanı geri döndürsek böyle olaylar olmazdı. Kimseye isteyerek zarar vermedim" dedi. Sanık, önceki celselerde ise Parkinson hastası olduğunu ve olay günü intihar etmek amacıyla ilaç içerek apartmana gittiğini öne sürmüştü.

AİLEDEN AĞIR CEZA TALEBİ

Duruşmada söz alan Melek Gül'ün eşi E.G., sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Melek Gül'ün ablası ise kardeşinin neden öldürüldüğünü dahi anlayamadığını ifade ederek şunları söyledi: "Kız kardeşimi neden öldürdüğünü bile anlamadım. İki çocuğunu annesiz bıraktı. 41 yerinden bıçaklayan bu şahsın ceza alması yetmez, hücrede tutulmasını istiyorum."

Melek Gül'ün eşinin avukatı da sanığın kadına karşı canavarca hisle öldürme suçundan en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık İ.Ş.'nin eşi Y.Ş.'nin avukatı ise müvekkili hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sanık tarafından defalarca tehdit ve hakarete maruz bırakıldığını belirterek, İ.Ş.'nin bu eylemler nedeniyle de cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, tarafların taleplerini değerlendirdikten sonra sanık İ.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ileri bir tarihe ertelendi.