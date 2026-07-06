Eşini öldürmekle suçlanan sanıktan dikkat çeken savunma! "Mutfakta yaralı buldum"

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, biri tutuklu üç sanık hakim karşısına çıktı. Olay, 5 Eylül 2025 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ağır yaralı halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emine Kolay, bir gün sonra 6 Eylül 2025'te hayatını kaybetmişti. Adli Tıp raporu, ölümün karın bölgesindeki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması, büyük damar kesisi ve iç kanama sebebiyle gerçekleştiğini ortaya koydu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu eş Yusuf Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçlaması yöneltiliyor. Annesi Münire Kolay "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" ve "suçluyu kayırma", amcası Yusuf Kolay ise "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yargılanıyor. Dosyaya delil olarak olay yerine yaklaşık 110 metre mesafedeki bir evden alınan kamera ve ses kayıtları girdi.

Soruşturma aşamasında tutuklu koca Yusuf Kolay olayın kaza olduğunu savundu ancak savcılık; olay yeri inceleme raporu, mesaj kayıtları, kamera görüntüleri ve yaranın niteliğini birleştirerek bu savunmayı geçersiz saydı. İddianamede ayrıca sanığın, babasının ölümünden eşini sorumlu tuttuğu ve cinayeti bu sebeple kasıtlı olarak işlediği tespiti yer aldı.

"BIÇAK ELİNDEYDİ, DERİN NEFES ALIYORDU!"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Yusuf Kolay, olay günü eve geldiğinde eşini mutfakta yaralı bulduğunu iddia ederek "Eve girdiğimde Emine mutfakta duvara yaslanmış derin nefes alıyordu. Yarası vardı. Bıçak Emine'nin elindeydi. Emine'yi arabaya bindirerek hastaneye götürmek istedim. Yolda 112'yi aradım. Eşimin kulak kristallerinden kaynaklı rahatsızlığı vardı. Daha önce intihara teşebbüs ettiğini de biliyorum" dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuksuz sanık Münire Kolay ise geliniyle bir sorunu olmadığını öne sürerek, "Gelinimi çok seviyordum. Böyle bir olayın yaşanacağını rüyamızda görsek inanmazdık" ifadelerini kullandı. Diğer tutuksuz sanık amca Yusuf Kolay da olayla hiçbir bağının olmadığını, yaşananların ardından Münire Kolay ile torununu alıp Malatya'ya götürdüğünü belirtti.

Maktulün ailesi ise mahkemede cinayetin planlı olduğunu öne sürdü. Kürtçe ifade veren ve tercüman aracılığıyla dinlenen anne Elif Uçurum, kızının kayınpederinin ölümünden sorumlu tutulduğunu, bu yüzden tehdit edildiğini ve daha önce kendisine öldürüleceğini söylediğini anlattı. İfadesi sırasında sanıklardan şikayetçi olan ve tansiyonu yükselen Uçurum, salonda yüksek sesle tepki gösterdi. Mahkeme başkanının talimatıyla dışarı çıkarılan acılı anne, salondan ayrıldığı esnada sanık Münire Kolay'a ayağıyla vurdu.

Duruşmada ifade veren maktulün ablası Medine Yahşi, kardeşinin eşiyle kişisel bir sorunu olmadığını ancak kayınpederinin ölümünün ardından aile içinde suçlandığını belirtti. Yahşi, kardeşinin kendilerine sürekli öldürüleceğinden bahsettiğini söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi kararıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.