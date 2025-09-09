Eşini otogarda balonlarla karşıladı, işten çıkarıldı: “Hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım”

Firma yönetimi, Şaşmaz’ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyon düzenlediğini öne sürdü. Ancak Şaşmaz, organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını belirterek, “Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım” dedi.

EŞİNİN DÖNÜŞÜNÜ SÜRPRİZLE KARŞILADI

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz’ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman’a gitti. Yaklaşık bir ay Batman’da kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos sabaha karşı Adana’ya döndü. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlarla süsleyip üzerine “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran Melek Şaşmaz, eşine sarılıp teşekkür etti.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Şaşmaz, büyük ilgi ve beğeni topladı.

İŞTEN ÇIKARILDI

Ancak 1 Eylül Pazartesi günü raporlu olan Şaşmaz, sürpriz organizasyonundan sonra işten çıkarıldı. Firma, Şaşmaz’ın raporlu olduğu gün organizasyonu yaptığı iddiasıyla tutanak düzenledi ve sonrasında “performans düşüklüğü” gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Şaşmaz, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım” dedi.

HAMİLE EŞİ VE İŞSİZLİK ENDİŞESİ

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğünü anlatan Şaşmaz, “Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ISS Türkiye firması konuya ilişkin açıklama yapmadı.