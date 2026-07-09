Eşini parçalayıp çöpe atan kadının ifadesi kan dondurdu

Mahkemede kan donduran bir savunma yapan yaşlı kadın, "Daha önce kurban kestiğim için zorlanmadım, parçalama işlemi 5-6 saat sürdü" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

"40-50 SENENİN ZULMÜ VARDI, KORKUP NACAKLA KESTİM"

Duruşmada söz verilen ve soğukkanlı savunmasıyla salondakilerin kanını donduran sanık Adalet U., olay sabahı geç uyandığını ve eşini yerde hareketsiz yatarken gördüğünü iddia etti. Eşinin öldüğünü anlayınca paniklediğini ileri süren sanık, vahşeti şu sözlerle anlattı:

"Ölümünü benden bilirler diye çok korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla keserek parçalara böldüm. Daha önce kurban kesimi de yaptığım için bu işlemde zorlanmadım. Eşim kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple etrafa hiç kan akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 ayrı poşete koyup gece yarısı mahalledeki muhtelif çöplere attım."

Olayın ardından kanlı kıyafetleri yıkadığını, poşetleri ve nacağı da çöpe fırlattığını söyleyen Adalet U., "Eşim yıllarca bana çok kötü davrandı. Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı" diyerek kendini savundu.

OĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI: "EVDEN 13 KAMYON ÇÖP ÇIKARDIK"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu Ferhat U. ise babasından haber alamayınca günlerce arama çalışması yaptıklarını, ardından cinayet büro ekiplerinin annesinin itirafını kendilerine aktardığını söyledi. Annesinden şikayetçi olmadığını belirten Ferhat U., "Olaydan sonra evden tam 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz, bu yüzden şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Sanık avukatı, müvekkili Adalet U.'nun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden heyet raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.