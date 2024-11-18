Eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadı! İzmir'deki o baba gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Burdur'da bulunan 26 yaşındaki Fatma A, İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası 32 yaşındaki Şiyar A'nın kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Fatma A'nın şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.