Eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadı! İzmir'deki o baba gözaltına alındı
İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. 32 yaşındaki Şiyar A, boşanma aşamasındaki eşi Fatma A'yı tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadı. Fatma A'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri baba Şiyar A'yı gözaltına aldı.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Burdur'da bulunan 26 yaşındaki Fatma A, İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası 32 yaşındaki Şiyar A'nın kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.
Fatma A'nın şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı.
Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı