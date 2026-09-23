Eşini tüfekle vurdu, kadın iki bacağını kaybetti! Sanık hakim karşısında "çok sevdiğim için" deyip özür diledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi H.K.'yi av tüfeğiyle vuran ve iki bacağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Veli Katrancı, ikinci duruşmada eşinden özür diledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eşini tüfekle vurdu, kadın iki bacağını kaybetti! Sanık hakim karşısında "çok sevdiğim için" deyip özür diledi
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Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren H.K. enfeksiyon nedeniyle katılamadı. Duruşmada tutuklu sanık Veli Katrancı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eşi H.K.'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Katrancı, olayın eşini çok sevmesinden kaynaklandığını söyledi. Sanık, bu ifadesinin ardından H.K.'den özür diledi.

İKİ BACAĞINI DA KAYBETTİ

H.K.'nin avukatı Alev Öztürk, müvekkilinin iki bacağını da kaybettiğini belirtti. Öztürk, H.K.'nin kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastaneden çıkamadığını ve tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, 10-15 gün içinde taburcu olabileceğini söyledi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK KARARI

Mahkeme, sanık Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. H.K.'nin gelecek duruşmada mahkemede hazır bulundurulmasına karar verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın suçtan doğrudan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle, kurumun avukatının davaya katılma talebi reddedildi. Görüntüler mahkemece izlendiği için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi talebi de reddedildi.

Duruşma, 19 Kasım tarihine ertelendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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