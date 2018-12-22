banner999
Piyasalar bu hafta neleri fiyatladı?
Piyasalar bu hafta neleri fiyatladı?
2 bin yıllık anıt mezar talan edildi
2 bin yıllık anıt mezar talan edildi
Çavuşoğlu: Operasyonu biraz erteleyebiliriz
Çavuşoğlu: Operasyonu biraz erteleyebiliriz
Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e cevap
Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e cevap

Eşini ve 5 aylık bebeğini öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Eşini ve 5 aylık bebeğini öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde Oğuzhan Kayalp (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.

Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.

Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.

Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #inegöl #oğuzhan kayaalp #zuhal kayaalp #kayra kayaalp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.