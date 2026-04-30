Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında katletmişti! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eşi Tülay Ü. ve kayınvalidesi Zaide A'yı silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Ü. hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ve "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya Tülay Ü'nün babası Halil A, çocukları O.Ü, B.Ü. ve U.F.Ü. ile taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Ü. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"ABLAM KORKUSUNDAN EVİME GELEMEDİ"

Samsun'da yaşayan Tülay Ü'nün kardeşi ve Zaide A'nın kızı A.D, duruşmada tanık olarak dinlendi. Cinayet anını görmediğini ancak ablasının uzun süredir her türlü şiddete maruz kaldığını ve bu durumu telefonda kendisine anlattığını söyleyen A.D, ablasının şiddete uğradığı bir videoyu da izlediğini belirtti. İfadesinde sanığın tehditlerini aktaran A.D, mahkemede şu sözleri dile getirdi:"Yusuf Ü, bana, 'Ablan evliya olsa göğsüme yatırmam.' dedi. 3-5 gün sonra pişman olup yalvarmaya başladı. Ablama onu öldüreceğini söyledi. Ben ablama 'Yanıma gel.' dedim. Yusuf Ü. 'Benim nikahımdayken git de göreyim.' dedi. Ablam korkusundan evime gelemedi."

Tülay Ü'nün komşusu H.T. de tanık kürsüsünde ifade verdi. Tülay Ü'nün vücudunda gördüğü şiddet izlerini ve morlukları anlatan H.T, "Yusuf Ü, Tülay ayrılmak istediğinde 'mezar mezar, toprak toprak' diyordu benim yanımda da." dedi.

"EV YAKAN DELİ DOLU BİRİNE GÜCÜM NASIL YETECEK?"

Duruşmada söz alan Yusuf Ü'nün 13 yaşındaki oğlu U.Ü. ise babasının kendilerine bakmadığını ve 10 lira harçlık dahi vermediğini belirterek mahkeme heyetine, "Ablasını bıçaklayan, ev yakan deli dolu birine benim gücüm nasıl yetecek?" ifadelerini kullandı. Ailenin diğer üyeleri de önceki duruşmalardaki beyanlarını yineleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Katılanlar vekili, sanığın cinayeti tasarlayarak sadece 19 saniye içinde işlediğini savundu ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Tutuklu sanık Yusuf Ü. ise yaptıklarından dolayı pişman olduğunu öne sürerek kendini şu sözlerle savundu:

"Kesinlikle ablasını arayıp bu şekilde konuşmadım. Eğer öyle olsaydı kolluk kuvvetlerini arayıp yardım isterlerdi. Olayın buraya gelmesini istemezdim."

YENİ TANIK TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki cinayet için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatının dosyaya ek tanık dinletme talebi ise yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme, sanığa mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Şirinköy'de 24 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Tülay Ü. ve 64 yaşındaki annesi Zaide A, akrabalarına yaptıkları hasta ziyaretinden dönüyordu. İki kadın, dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki eşi Yusuf Ü. tarafından silahla vurulmuş ve olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Cinayetin ardından kaçan Yusuf Ü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ilçede yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.