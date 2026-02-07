Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı silahla vurarak öldüren emekli polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı silahla vurarak öldüren emekli polis, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi’nde dün meydana gelen olayda emekli polis A.Y., MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı (46) ofisinde, eşi Selma Y.’yi ise evinde silahla vurarak öldürdü.
A.Y.’nin, işlediği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
