Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı silahla vurarak öldüren emekli polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı silahla vurarak öldüren emekli polis, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis tutuklandı - Resim : 1
MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç

Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi’nde dün meydana gelen olayda emekli polis A.Y., MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ı (46) ofisinde, eşi Selma Y.’yi ise evinde silahla vurarak öldürdü.

A.Y.’nin, işlediği cinayetlerin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Epstein belgelerinde adı 600’den fazla geçti: Eski Bakan istifa ettiEpstein belgelerinde adı 600’den fazla geçti: Eski Bakan istifa ettiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

mhp
Günün Manşetleri
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak!
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına yıl sonu uyarısı: O seviyede vedalaşırım İslam Memiş’ten altın yatırımcısına yıl sonu uyarısı: O seviyede vedalaşırım
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?