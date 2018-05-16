Edirne'de, eşini başına keserle vurarak öldüren yaşlı adam tutuklandı.

Eşi Kıymet Özkan'ı (81) Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde başına keserle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail Özkan (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İsmail Özkan çıkarıldığı mahkemece cinayet suçundan tutuklandı.



- Suçunu itiraf etti



Özkan'ın emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.



Olay günü eşiyle tartıştığını ve moralinin çok bozuk olduğunu aktaran Özkan, ifadesinde olay anını şöyle anlattı:



"Eşim o gün bana eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gideceğini söyledi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Bana 'Deli misin?' diyerek odada bulunan sehpa bacağını attı. Ben de kapı arkasında bulunan keseri alarak eşime saldırdım. Yüzüne vurdum keserle yere düştü ve 'imdat' diye bağırınca tekrar yüzüne birkaç defa daha vurdum, sonra polisler geldi.