Batman'da, dün eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilip ağır yaralanan Kübra Oğur'un (26), hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu belirtildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden Bilal Oğur ise, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tabancayla eşi Kübra’nın kafasına ateş eden, daha sonra aynı silahla yaşamına son veren Bilal Oğur’un, cenazesi dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesinin Taşlıdere köyüne götürüldü. Cenaze burada toprağa verildi. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan bir çocuk annesi Kübra Oğur, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.



Yoğun bakımda makineye bağlı olan Oğur'un durumu ile ilgili konuşan Anestezi Uzmanı Dr. Hasan Çakır, beyine isabet eden kurşunun sağ gözün arkasında olduğunu belirterek, "Şu anda hastaya herhangi bir müdahale söz konusu değil. Beyin oldukça hasar görmüş durumda. Tansiyonu düşük. Tedaviye cevap vermesi için de yüksek dozda ilaç veriyoruz" dedi. Kübra Oğur'un yakınlarının hastanede bekleyişleri sürüyor.



Batman'da, dün eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilip ağır yaralanan Kübra Oğur'un (26), hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu belirtildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden Bilal Oğur ise, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.



Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tabancayla eşi Kübra’nın kafasına ateş eden, daha sonra aynı silahla yaşamına son veren Bilal Oğur’un, cenazesi dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesinin Taşlıdere köyüne götürüldü. Cenaze burada toprağa verildi. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan bir çocuk annesi Kübra Oğur, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.



Yoğun bakımda makineye bağlı olan Oğur'un durumu ile ilgili konuşan Anestezi Uzmanı Dr. Hasan Çakır, beyine isabet eden kurşunun sağ gözün arkasında olduğunu belirterek, "Şu anda hastaya herhangi bir müdahale söz konusu değil. Beyin oldukça hasar görmüş durumda. Tansiyonu düşük. Tedaviye cevap vermesi için de yüksek dozda ilaç veriyoruz" dedi. Kübra Oğur'un yakınlarının hastanede bekleyişleri sürüyor.