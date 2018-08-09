banner988
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Venezuela'da flaş karar
Venezuela'da flaş karar
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi

Eşinin vurduğu Kübra Oğur, yaşam mücadelesi veriyor

Batman'da, dün eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilip ağır yaralanan Kübra Oğur'un (26), hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu belirtildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden Bilal Oğur ise, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin vurduğu Kübra Oğur, yaşam mücadelesi veriyor

Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tabancayla eşi Kübra’nın kafasına ateş eden, daha sonra aynı silahla yaşamına son veren Bilal Oğur’un, cenazesi dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesinin Taşlıdere köyüne götürüldü. Cenaze burada toprağa verildi. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan bir çocuk annesi Kübra Oğur, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakımda makineye bağlı olan Oğur'un durumu ile ilgili konuşan Anestezi Uzmanı Dr. Hasan Çakır, beyine isabet eden kurşunun sağ gözün arkasında olduğunu belirterek, "Şu anda hastaya herhangi bir müdahale söz konusu değil. Beyin oldukça hasar görmüş durumda. Tansiyonu düşük. Tedaviye cevap vermesi için de yüksek dozda ilaç veriyoruz" dedi. Kübra Oğur'un yakınlarının hastanede bekleyişleri sürüyor.

Batman'da, dün eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilip ağır yaralanan Kübra Oğur'un (26), hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu belirtildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden Bilal Oğur ise, Kozluk ilçesinde toprağa verildi. 

Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tabancayla eşi Kübra’nın kafasına ateş eden, daha sonra aynı silahla yaşamına son veren Bilal Oğur’un, cenazesi dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesinin Taşlıdere köyüne götürüldü. Cenaze burada toprağa verildi. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan bir çocuk annesi Kübra Oğur, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakımda makineye bağlı olan Oğur'un durumu ile ilgili konuşan Anestezi Uzmanı Dr. Hasan Çakır, beyine isabet eden kurşunun sağ gözün arkasında olduğunu belirterek, "Şu anda hastaya herhangi bir müdahale söz konusu değil. Beyin oldukça hasar görmüş durumda. Tansiyonu düşük. Tedaviye cevap vermesi için de yüksek dozda ilaç veriyoruz" dedi. Kübra Oğur'un yakınlarının hastanede bekleyişleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.