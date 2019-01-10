Adana'da eşiyle arası bozuk olduğu için öldüğünü anons ettiren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde eşiyle arası bozuk olduğu için kendisi için "öldü" anonsu yaptıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



İddiaya göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Menderes Dinler, kendisini "Ergün" olarak tanıttığı belediye personeline, kardeşi Menderes Dinler'in öldüğünü, bunu hoparlörden anons etmelerini istedi.



Bunun üzerine belediye zabıta personeli, Menderes Dinler'in öldüğünü, cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.



Eşi ve akrabalarına gelen taziye telefonlarının ardından Menderes Dinler'in ölmediği, anons ilanını sahte isimle verdiği ortaya çıktı.



Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt da yanlış beyanda bulunduğu için Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün talimatıyla Menderes Dinler hakkında Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anonstan sonra öldü denilen şahsın eşi, nöbetçi arkadaşı arayarak eşinin ölmediğini belirtti. Biz de bunun üzerine kamera görüntüleri ile eşinin bize gönderdiği fotoğrafı karşılaştırıp aynı şahıs olduğunu tespit ettik. Eşiyle arasında olan bir sorundan dolayı anons edildiğini söyleyince belediye başkanımızın talimatıyla Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.