Aytaç Durak, Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmadı

Adana'da, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın da aralarında bulunduğu 55 tutuksuz sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak katılmadı.



Duruşmada, sanıklar eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen ile İsmet Çelik, Süleyman Göçmen, Vedat Karadağ, Bahattin Develi, Cabbar Konuk, Mazhar Karadal, Muharrem Baran, Mustafa Şenlik, Selami Turuşkan ve Mustafa Arıcı ile avukatlar hazır bulundu.

Sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Aytaç Durak ve Hasan Gülşen'in avukatı Bekir Ragıp Necat Özkuyumcu, iddianame düzenleme tarihin 16 Mart 2009 olduğunu söyledi. Davanın zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğunu ve bunun geçtiğini belirten Özkuyumcu, davanın düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme hakimi, zaman aşımı talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2009 tarih ve 198 sayılı kararıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşi Fahriye Durak'a ait arsayı da kapsayacak şekilde imar plan değişikliği yapılarak, yüksek miktarda rant sağladığı iddiasıyla Durak ile dönemin meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında 2010'da "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.