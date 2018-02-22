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Eski başkan Bayraktar yaşamını yitirdi

Bornova Belediyesi'nin eski başkanlarından Prof. Dr. Aysel Bayraktar hayatını kaybetti.

Eski başkan Bayraktar yaşamını yitirdi

İzmir Bornova Belediyesi'nin eski başkanlarından Prof. Dr. Aysel Bayraktar hayatını kaybetti.

1994-1999 yılları arasında Demokratik Sol Parti'den Bornova Belediye Başkanlığı yapan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ilk başkanı olan Prof. Dr. Aysel Bayraktar, yaşlılığa ve hastalığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Aysel Bayraktar son yolculuğuna uzun yıllar görev yaptığı Ege Üniversitesi'nden uğurlanacak. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda 23 Şubat Cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Prof. Dr. Aysel Bayraktar'ın, aynı gün Ali Rıza Güven Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Bornova Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bornova Belediyesi #izmir
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