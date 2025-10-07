Eski başkan ölümden döndü! Necattin Demirtaş trafik kazası geçirdi

Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Aracının kontrolünü kaybederek refüje çarpan Demirtaş, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Honda Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde trafik kazası yaşandı.
Eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın (70) kullandığı 55 ALH 055 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, Demirtaş kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

DEMİRTAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necattin Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı müşahede altına alınan Demirtaş’ın kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.

Kaza ile ilgili yapılan ilk incelemelerde, Demirtaş’ın araç kullanırken rahatsızlandığı ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun trafik kazası
