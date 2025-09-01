Eski başkan uçakta fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

Adana’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Ankara’ya gitmek üzere bindiği uçakta tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı. 87 yaşındaki Durak’ın fenalaşması üzerine uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Bu sabah Adana’dan Ankara’ya gitmek üzere uçağa binen Adana’nın eski belediye başkanlarından Aytaç Durak, yolculuk sırasında rahatsızlandı. Adana-İstanbul seferini yapan 09.45 uçağı, Durak'ın rahatsızlanması üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Durak’ın tansiyon hastalığı nedeniyle fenalaştığı öğrenildi. Olay sonrası uçağın kokpit ekibi, yolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak acil iniş prosedürünü devreye soktu.

Acil inişin ardından sağlık ekipleri harekete geçti. 5 dönem boyunca Adana’da belediye başkanlığı görevinde bulunan Aytaç Durak'ın, inişin ardından önce Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye ardından Adana'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Durak’ın genel sağlık kontrolü için Adana’daki özel hastaneye nakledildiği bildirildi.

Durak'ın şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi.

