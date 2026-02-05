Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Hatay’ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, iddiaya göre oğlu S. Özenir ile yaşadığı tartışmanın ardından baltalı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli S. Özenir gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Yayınlanma:

Hatay’ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan tartışma sonrası oğlu S. Özenir tarafından baltayla aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitirdi.

Asi Gazetesi’nde yer alan habere göre Dr. Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olayın, Cafer Özenir’in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladığı aktarıldı. İddiaya göre baba ile oğul arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Cafer Özenir’in aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçmadığı belirtilen S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S. Özenir’in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...Ekonomi
hatay defne
Günün Manşetleri
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Bugün neler indirimde? Bugün neler indirimde?
%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor... %1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...