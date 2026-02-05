Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Hatay’ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan tartışma sonrası oğlu S. Özenir tarafından baltayla aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitirdi.

Asi Gazetesi’nde yer alan habere göre Dr. Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olayın, Cafer Özenir’in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladığı aktarıldı. İddiaya göre baba ile oğul arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Cafer Özenir’in aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçmadığı belirtilen S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S. Özenir’in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.