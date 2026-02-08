Eski Belediye Başkanı Cafer Özenir’i baltayla öldüren oğlu tutuklandı
Hatay’da geçmiş yıllarda Çekmece Belde Belediyesi Başkanlığı yapan Cafer Özenir, para tartışması yaşadığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay’da önceki senelerde Çekmece Belde Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Para meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada hayatını kaybeden Özenir’in oğlu S.Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 3 Şubat günü Arsuz ilçesinde Cafer Özenir’in evinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi yasasıyla mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi’nin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili (DSP) Cafer Özenir, oğlu ile para meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özenir’in oğlu S.Ö.’nün babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesi alan Cafer Özenir hayatını kaybetti.
Babasını öldüren şüpheli S.Ö.’nün olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı