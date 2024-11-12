Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu! İşte sır ölümün ayrıntıları

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde vatandaşları şok eden bir olay yaşandı. İlçenin eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu.

Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu.

Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Osman Nuri Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, Osman Nuri Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Evli ve 3 çocuk babası Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.