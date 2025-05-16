Eski belediye başkanı ölü bulundu!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında CHP’den belediye başkanlığı yapan Ali Rıza Koç, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bahçesinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski belediye başkanı ölü bulundu!
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Haberi, CHP Altındağ İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İlçe başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçmiş dönem Altındağ Belediye Başkanımız Sn. Ali Rıza Koç vefat etmiştir. Merhumun cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da Altındağ Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından, öğle namazına müteakip Meşeli Köyü’nde defnedilecektir.”

Ali Rıza Koç’un ölüm nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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