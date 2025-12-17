Eski belediye başkanının öldürüldüğü saldırıda itiraf: 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadım

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un ölümüne ilişkin davada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.

Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024’te Yeni Mahalle’de 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda 8 el ateş edilmişti. Mermilerden ikisinin isabet ettiği Soğuk, aracının kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Soğuk, 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Soruşturma kapsamında M.F.Ö. (29), N.E. (39), M.G. (40) ve O.E. tutuklanmış; sanıklar hakkında “iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

“175 BİN TL İÇİN YAPTIM AMA PARAYI ALAMADIM”

Duruşmada söz alan tutuklu sanık M.F.Ö., Ahmet Soğuk’u tanımadığını belirterek, eylemi maddi sıkıntılar nedeniyle kabul ettiğini iddia etti. Çok ciddi parasal sorunlar yaşadığını anlatan sanık, çocuklarıyla ilişkilerinin bozulduğunu düşündüğünü söyledi.

M.F.Ö., hastanede tanıştığını öne sürdüğü sanık M.G.’nin kendisine para karşılığı bir yeri kurşunlama teklifinde bulunduğunu, olayın korkutma amacıyla yapılacağını düşündüğünü savundu. Olaydan önce silahın kendisine verildiğini, Ferizli’ye gidilerek evin gösterildiğini, olay günü alkol aldıklarını ve Ahmet Soğuk’u görünce arabanın altına doğru ateş ettiğini anlattı.

Sanık ifadesinde, “Araba durunca cam açıktı. Silaha davrandığını gördüm ve tekrar ateş ettim. Kaçarken ambulans gönderilmesini istedim. Bu işi 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadım. Öldürmeyi asla düşünmedim, sadece korkutacaktım” dedi.

AİLESİYLE TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tutuklu sanık M.G. ise suçlamaları reddederek Ahmet Soğuk’u tanımadığını söyledi. Olayla bağlantısının olmadığını savunan M.G., bu sürece tehdit edilerek dahil edildiğini ileri sürdü. Ailesiyle tehdit edildiğini iddia eden sanık, olay yerini göstermek ve araç kullanmak dışında bir rolü olmadığını savundu.

M.G., azmettiricilerin başka kişiler olduğunu düşündüğünü ve önceki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürdü.

“BEN PARA İÇİN KAN AKITMAM”

Tutuklu sanık N.E. de Ahmet Soğuk’u tanımadığını, olayın azmettiricisi olmadığını belirtti. Bungalov işletmeciliği yaptığını söyleyen sanık, diğer sanıklarla görüşmelerinin ticari ve insani nedenlerle olduğunu savundu.

“Ben para için kan akıtmam, sadece namus için akıtırım” diyen N.E., 17 aydır suçsuz yere cezaevinde olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Tutuklu sanık O.E. ise Ahmet Soğuk’u hiç tanımadığını, diğer sanıklarla sınırlı ve tesadüfi temasları olduğunu söyledi. 17 aydır suçsuz yere tutuklu bulunduğunu belirten O.E., ailesinin mağdur olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen C.D., olayla ilgili duyumlara dayalı bilgiler bildiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.